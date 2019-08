Le monstre Dorian éviterait la Floride

Dorian, qui est maintenant un ouragan, de catégorie 4 éviterait la Floride pour se diriger plus au nord vers la Géorgie et les Carolines, d’après les dernières prévisions du National Hurricane Center.

Selon la trajectoire prévue, Dorian se dirige toujours vers les Bahamas aujourd’hui où la population doit demeurer sur un pied d’alerte, car les avertissements d’ouragan y sont toujours en vigueur.

Alors que l’ouragan monstre devait frapper la Floride, les dernières prédictions météo indiquent que la trajectoire de Dorian a dévié vers les États plus au nord tels que les Carolines et la Géorgie.

Demeurer vigilants

Les Floridiens doivent toutefois demeurer vigilants et informés, s’équiper d’eau et de vivres et être prêts à évacuer au besoin. Un seul petit changement dans la trajectoire de Dorian pourrait le ramener sur la Floride.

Une bonne partie de l’État connaîtra toujours des conditions de tempête telles que des vents de type ouragan, des ondes de tempête et des éclairs; menaçant dans certains cas la vie des citoyens.

Toujours selon le National Hurricane Center, Dorian pourrait être similaire à Matthew qui a causé près de 5 milliards de dollars de dégâts en Floride, en Géorgie et dans les Carolines, en 2016.