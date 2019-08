Le NPD à la traîne dans le recrutement des candidats

Alors que la campagne sera officiellement déclenchée au courant des deux prochaines semaines, le Nouveau Parti démocratique (NPD) n’a confirmé que 148 candidats, loin derrière ses quatre concurrents.

Selon le décompte fait par Global News, le NPD est bon dernier, devancé par le Parti libéral du Canada (273), du Parti vert (274), du Parti populaire du Canada (314) et du Parti conservateur (332) sur 338 sièges en élection.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré à Global News que le manque de candidats de son parti pour les élections fédérales du 21 octobre était dû à sa volonté de recruter des voix plus diverses en politique, dont des femmes et des minorités.

Singh a été officiellement investi, vendredi, candidat de son parti dans sa circonscription de Burnaby-Sud, en Colombie-Britannique, et s’est donc joint à un contingent de 147 autres membres du NPD déjà choisis.

Le chef néo-démocrate a déclaré ne pas être inquiet, malgré ses difficultés à attirer le profil de candidats qu’il recherche, notamment chez les femmes. «C’est beaucoup plus difficile de recruter des femmes qui sont pourtant qualifiées et capables, mais qui se déconsidèrent comme pouvant être dirigeantes. Elles ne diront pas oui du premier coup», a-t-il déclaré.

«Il faut de nombreuses tentatives pour pousser les femmes à s’engager, car il existe une telle tradition d’hommes en politique. Il faut travailler pour changer le statu quo», a-t-il ajouté.

Singh a indiqué que ses efforts portent leurs fruits: plus de la moitié de ses candidats sont des femmes, tandis que 8 % sont autochtones. Plusieurs autres candidats s'identifient comme LGBTQ2 et plusieurs autres minorités sont représentées.

Pourtant, au moment du décompte vendredi, aucun candidat NPD n’a été investi sur l’Île du Prince-Edouard et au Nouveau-Brunswick et le parti reste à la traîne dans les autres provinces. Aucun néo-démocrate n’a pas non plus été désigné pour la course au siège du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest.