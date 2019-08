«Long Story Short»: Ian Kelly lance son 6e album

Le chanteur Ian Kelly a lancé «I Need Your Love», le premier extrait de son sixième album en carrière, «Long Story Short», paru le 23 août. L’artiste nous parle de ce nouvel opus, dont il se dit «très fier».

Que représente cet album pour toi?

C’est un disque que j’ai créé sans pression. Il faut dire que faire des albums n’est plus indispensable pour moi, puisque je gagne ma vie grâce à la réalisation et en composant de la musique pour des films. J’ai donc pu faire cet album dans le plaisir et avec une grande liberté, et je pense que ça paraît quand on l’écoute.

Quels thèmes abordes-tu dans tes nouvelles chansons?

Comme il n’y a rien de réglé dans mes thèmes habituels que sont l’environnement, l’humanité et l’état du monde, mes chansons parlent encore de ces sujets qui sont si importants. Il est aussi question de mes quatre enfants et de la quarantaine que je viens d’atteindre. Je constate que tout va si vite, mais je choisis d’être optimiste et positif. Je suis dans une belle période de ma vie.

L'album «Long Story Short» est en vente.