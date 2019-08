Quand les réalisateurs se cachent dans leurs films...

Si les apparitions d’Alfred Hitchcock dans tous ses films ont fait date et que celles de Stan Lee dans les longs métrages de Marvel amusent toujours autant, d’autres cinéastes ont joué à ce petit jeu de devinettes. Les voici...

George Lucas dans «Star Wars épisode III - La revanche des Sith»

Le créateur de la franchise «La guerre des étoiles» a attendu son dernier long métrage avant de franchir le pas. En coulisse, et pendant le montage sonore, il enregistre les toussotements du général Grievous. Devant la caméra et pour la scène de l’opéra (juste avant le monologue de Palpatine), il se transforme en baron Papanoida sous des couches de maquillage bleu. Mais ce n’est pas tout! Cinq ans plus tard, sa fille Katie (qui incarne la fille de Papanoida) a consacré un épisode de la série télévisée de «La guerre des clones» à l’histoire du personnage, en faisant un héros!

Si vous cherchez d’autres apparitions de George Lucas, vous pouvez le voir dans une scène de «Crochet», sur un pont, tenant Carrie Fisher dans ses bras.

Jordan Peele dans «Nous»

Le cinéaste a l’habitude de prêter sa voix à... des animaux dans ses films. Dans le très bon «Get Out», il a bruité le chevreuil en train de mourir. Dans «Nous», film d’horreur sorti en mars dernier et qui met en vedette Lupita Nyong'o et Winston Duke, il a décidé de doubler le cri d’un lapin qui trépasse! Morbide, non?

David F. Sandberg dans «Shazam!»

«Shazam!», dévoilé en avril, est l’histoire d’un garçon qui se transforme en superhéros adulte lorsqu’il prononce le mot magique du titre du film. Le réalisateur David F. Sandberg - l’homme d’«Annabelle 2: la création du mal» - a eu envie d’apparaître dans le long métrage. Il a choisi la scène se déroulant dans la grotte des sept péchés capitaux où on voit un crocodile humanoïde pour se transformer. Le cinéaste a donc accepté de se faire maquiller pendant des heures afin que la tête du crocodile repose sur la sienne. Peu de temps après la sortie du film, il a avoué qu’il était heureux de l’expérience, mais ne plus vouloir la réitérer!

Sergio Leone dans «Et pour quelques dollars de plus»

Les premières images de «Et pour quelques dollars de plus» montrent un cavalier en plein désert. Il sifflote, se fait tirer dessus et le générique débute, de même que la musique - reconnaissable entre toutes - d’Ennio Morricone. Le sifflotement entendu est celui de Sergio Leone!

Ridley Scott dans «Alien»

Lors de sa sortie, en 1979, le film modifie à jamais les canons du genre en introduisant une héroïne en la personne d'Ellen Ripley (Sigourney Weaver). Pour ce long métrage, Ridley Scott souhaite que les effets spéciaux soient parfaits. Dans la scène où Kane (John Hurt) découvre les œufs de l’entité, il se penche sur l’un d’entre eux dont le contenu se met à bouger. Le contenu en question a été créé avec les intestins d’un mouton sur lesquels l’équipe technique a ajouté l’estomac d’un bœuf. Restait à faire bouger la substance en question. N’écoutant que son courage, Ridley Scott a mis les mains dedans!

James Cameron dans «Titanic», «Terminator» et «Aliens, le retour»

Le célèbre Canadien n’aime pas laisser les choses au hasard. Cinéaste tyrannique pour beaucoup d’acteurs, il met la main à la pâte lorsque nécessaire. Dans «Titanic» par exemple, c’est la main de James Cameron qu’on voit à l’écran lorsque le Jack de Leonardo DiCaprio dessine la Rose de Kate Winslet. De plus, tant dans «Aliens, le retour» que «Terminator», c’est sa voix que l’on entend, le cinéaste adorant bruiter des cris! Pour le film d’horreur, les cris de la reine lors de sa mort sont les siens. Et c’est la même chose concernant la mise à mort du T-1000. Au départ, les bruiteurs lui avaient proposé un mélange de cris de singes et de glace carbonique en train de fondre. Mais non, il a préféré enregistrer sa propre voix.