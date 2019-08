Trois personnes blessées grièvement dans un incendie suspect à Gatineau

Un incendie suspect a ravagé un immeuble à logements de Gatineau, dans la nuit de vendredi à samedi, faisant cinq blessés au sein d'une même famille, dont trois graves.

Deux adultes et trois enfants ont été conduits à l’hôpital pour y soigner des brûlures importantes. Les blessures les plus sérieuses concernent un père d’une trentaine d’années, qui se trouvait entre la vie et la mort en après-midi, ainsi que deux enfants, l’un de 2 ans et le second, un bambin de quelques mois à peine. On craignait pour la vie de ce dernier, a fait savoir le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG).

Une femme de 28 ans et un ado de 12 ans ont aussi été blessés, mais ils étaient apparemment hors de danger.

Le feu s’est déclaré peu avant 2h et ravagé l’édifice à logements situé sur la rue Paluck, dans le secteur de Buckingham.

Les policiers n’écartent pas la possibilité qu’une main criminelle soit à l’origine du brasier, qui aurait vraisemblablement pris naissance dans une camionnette stationnée à proximité du bâtiment.

Des enquêteurs devaient se présenter sur la scène samedi afin de comprendre ce qui s’est produit.