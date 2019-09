Cancer pédiatrique: un enfant touché chaque jour au Québec

En septembre, l’organisme de soutien aux familles d’enfants cancéreux Leucan souhaite sensibiliser la population à ces pathologies qui touche un nouvel enfant chaque jour.

«Malgré les succès en recherche, l'aide financière et tout le soutien offert par Leucan, les familles qui reçoivent un diagnostic de cancer chez leur enfant vivent un drame qui laisse des séquelles. C'est pourquoi nous devons continuer à sensibiliser les gens sur l'impact engendré par la maladie au sein de la cellule familiale», indique Carol Beaudry, directrice provinciale à Leucan, par voie de communiqué.

L’association mise pour la sixième fois sur le partenariat avec l’artiste joaillière Mia pour amasser des dons. En vendant une paire de boucles d’oreille de l’Espoir, l’organisme obtiendra 20 $.

Plusieurs édifices et bâtiments partout au Québec seront illuminés en or, couleur associée à la lutte contre le cancer chez l'enfant. Le Centre des congrès de Québec, Le Complexe Jules Dallaire, L'Édifice Price, Hôtel Le Concorde Québec, l'Hôtel Universel Québec à Sainte-Foy, l'hôtel de ville de Sherbrooke, le Musée de la civilisation, la Société des arts technologiques, SSQ, boulevard Laurier et le Théâtre Rialto feront partie de ce mouvement.

Leucan, qui dispose de neuf centres de services au Québec, propose depuis 40 ans un soutien aux familles ayant un enfant atteint de cancer. L’association organise aussi le financement de la recherche clinique et s’occupe du Centre d'information Leucan.