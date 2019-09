Des religieuses canadiennes pressent les politiques à agir pour le climat

À quelques semaines des élections fédérales, les dirigeantes de 64 congrégations catholiques féminines du Canada ont lancé un appel aux responsables politiques à agir pour le climat.

«À titre de religieuses, prendre soin de toute la création de Dieu est une partie essentielle de notre foi. Les changements radicaux de notre climat, provoqués par la libération des gaz à effet de serre, constituent la plus grande menace pour tous les êtres vivants», peut-on lire dans un communiqué émis dimanche.

Ces congrégations membres de l’Union internationale des supérieures générales (UISG) demandent à «tous les politiciens qui se présentent aux prochaines élections fédérales de prendre acte de l’urgence climatique et de mettre en œuvre une stratégie politique immédiate à plusieurs niveaux».

Elles proposent notamment la suppression des subventions aux producteurs de combustibles fossiles, de réorienter les investissements et développer l’économie des énergies renouvelables ou de demander des comptes aux entreprises sur leurs productions de gaz à effet de serre.

«Les mesures prises pour faire face à l'urgence climatique devraient être concrètes, fondées sur la justice et dénuées de toute politique partisane.»

Énergie propre et compostage

Les différentes congrégations veulent montrer l’exemple et expliquent avoir pris des «mesures concrètes» pour prendre soin de la planète.

Plusieurs disent avoir investi dans des projets d’énergie propre, notamment pour la rénovation de bâtiments.

Parmi les autres gestes posés par les religieuses à travers le pays, l’élimination des plastiques à usage unique, la plantation d’arbres ou encore le recyclage et le compostage.

«Changer de mode de vie pour sauver la planète»

Par ailleurs, le pape François a appelé dimanche chacun à modifier ses habitudes et son mode de vie pour enrayer le changement climatique, et à faire pression sur les dirigeants du monde pour agir «avant qu'il ne soit trop tard».

«Nous avons créé une situation d'urgence climatique, qui menace gravement la nature et la vie, y compris la nôtre», a déclaré le souverain pontife dans un message à l'occasion d'une journée mondiale de prière pour la protection de la Création.

«Le moment est venu de regarder la manière dont nos modes de vie et nos choix quotidiens en matière d'alimentation, de consommation, de voyage, d'usage de l'eau, d'énergie et d'autres biens matériels sont souvent dommageables et déraisonnables», écrit-il.

Le souverain pontife argentin, 82 ans, partisan de longue date de la protection de l'environnement, ajoute qu'il s'adresse «à tous les membres de la famille humaine».

François salue les jeunes militants de la cause climatique, affirmant qu'ils méritent d'obtenir des actes concrets plutôt que «des engagements négligés pour des intérêts partisans et par commodité».

Le pape a ajouté que tous les regards devaient se porter sur le sommet de l'ONU sur le climat prévu le 23 septembre, et a appelé les gouvernements à «accélérer considérablement les mesures» visant à juguler le réchauffement de la planète, conformément à l'Accord de Paris de 2015.

«Puisse Dieu (...) nous donner le courage de faire le bien sans attendre que les autres commencent, sans attendre qu'il ne soit trop tard», a-t-il plaidé.