Jennifer Lopez et Alex Rodriguez poursuivis en justice

Un homme qui a été renversé par un véhicule transportant Jennifer Lopez et Alex Rodriguez poursuit le couple en justice pour payer ses frais médicaux, et réclame des dommages et intérêts.

Dans sa plainte, que s'est procurée le site TMZ, Liyanage Perera affirme que le 4x4 du couple l'a renversé à Los Angeles l'an dernier.

Selon lui, il a été gravement blessé et souhaite que le couple paye pour ses frais médicaux, car Lopez et Rodriguez n'auraient pas demandé à leur équipe de sécurité de faire attention.

Il en veut aussi au couple de ne pas s'être arrêté pour prendre de ses nouvelles.