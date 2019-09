Les chauffeurs de taxi prendront d’assaut le Casino de Montréal

Toujours mécontents du projet de loi qui va réformer l'industrie du taxi, les chauffeurs préparent un autre coup d'éclat dimanche, cette fois au Casino de Montréal.

Environ 400 chauffeurs des quatre coins du Québec sont attendus sur l’avenue du Casino, où ils doivent perturber les activités autour de 18 h dimanche soir.

Difficile de connaître précisément à quoi ressemblera la manifestation, mais un porte-parole de la mobilisation interrogé par TVA Nouvelles a indiqué que les chauffeurs étaient libres d’agir comme ils le voulaient.

Il s’agit du deuxième coup d’éclat du genre de la part des chauffeurs de taxi après celui de lundi dernier à l’aéroport international Montréal-Trudeau. Rappelons qu’après un rassemblement des chauffeurs dans une salle du boulevard le Corbusier, à Laval, un cortège composé de dizaines de taxis a pris la direction de l’aéroport, où un huissier attendait les chauffeurs muni d’une injonction afin de les empêcher de s’approcher des installations aéroportuaires.

La démission du ministre réclamée

En plus de leurs revendications concernant la valeur de leur permis, les chauffeurs de taxi demandent maintenant la démission du ministre des Transports François Bonnardel, avec qui ils sont engagés dans un bras de fer depuis le dépôt du projet de loi 17.

Les chauffeurs de taxi réclament depuis plusieurs mois maintenant l’abolition pure et simple du projet de loi visant à réformer l’industrie du transport rémunéré de personnes par automobile. Ils exigent une compensation égale à la valeur de leur permis, qu’ils estiment à 1,7 milliard $.

Le gouvernement a déjà promis une compensation de l’ordre de 500 millions de dollars, mais pour les chauffeurs de taxi, cette aide est insuffisante. Selon eux, ce sont les nouveaux joueurs comme Uber et Lyft qui doivent payer pour le remboursement de la valeur de leur permis et non les contribuables.