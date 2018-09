Un million de billets vendus pour Jean-Michel Anctil

Le 11 août, Jean-Michel Anctil était à Québec pour animer un gala au festival ComediHa! Tout se passait bien jusqu’à ce que des membres de la production se pointent sur scène. Après leur passage, ça allait encore mieux pour l’humoriste.

Jean-Michel Anctil reprendra bientôt les représentations de «Je4n-Michel», son quatrième spectacle solo, en tournée jusqu’au printemps prochain. Au fil des ans, les quatre spectacles de l’humoriste («Jean-Michel Anctil», «Rumeurs», «Tel quel» et «Je4n-Michel») ont attiré des centaines de milliers de spectateurs.

Pour être précis, c’est un million de billets qui ont trouvé preneur. C’est pourquoi la coproductrice Lynn Gosselin et le producteur délégué Louis Morissette (Productions KoScène) sont montés sur scène le 11 août à Québec pour le faire savoir à Jean-Michel Anctil.

«Ç’a été une belle surprise, car la plaque m’a été remise pendant le gala que j’animais à ComédiHa!. J’étais content, tout était en place pour que j’aie une soirée parfaite. Le gala se déroulait bien. Les numéros et l’animation fonctionnaient bien. Il y avait même un numéro que je ne connaissais pas, un numéro-surprise, avec lequel j’ai eu bien du plaisir. La remise de cette plaque a donc été comme un «climax» (un «point culminant», NDLR). Ç’a été une grosse surprise, parce que ça faisait quelque temps que je demandais à l’équipe de production où on était rendus dans la vente de billets.»

Si Jean-Michel Anctil posait des questions à son équipe, c’est parce qu’il savait qu’il approchait du million et qu’il espérait l’atteindre avant de raccrocher son micro.

«Je ne voulais pas finir cette tournée avec 995 000 billets vendus, parce que je savais que c’était la dernière. Mon objectif était un million; je suis vraiment très content de l’avoir atteint.»

Cet objectif, l’humoriste était en très bonne voie de l’atteindre depuis un bon moment.

«Après le troisième ‘‘show ’’, on a comptabilisé le total des billets vendus et on s’est dit qu’avec le quatrième spectacle, on pourrait atteindre le million. Ce qui est fou dans tout ça, c’est qu’on a vendu la moitié de ces billets pour un seul des spectacles, soit 532 000, avec ‘‘Rumeurs ’’.»

Quant à savoir si des célébrations ont suivi l’obtention de la plaque soulignant son million de billets vendus, Jean-Michel Anctil confirme.

«On a fêté un peu après le gala, mais je vous dirais que c’étaient plus des célébrations liées au gala. En ce qui a trait à ce million de billets vendus, j’ai l’intention de le souligner avec mon équipe technique, qui est là depuis le début ou presque. Toute cette gang, c’est une partie importante pour moi, donc je vais fêter ça avec eux avant de repartir en tournée.»

Il lui reste une vingtaine de spectacles avant la fin de la tournée «Je4n-Michel», tournée qui sera la dernière. Le prochain «show» est prévu le 15 septembre, à Sainte-Adèle.

Un dernier tour de piste... ou presque

Si le dernier droit de l’actuelle tournée de Jean-Michel Anctil s’amorce à la mi-septembre, il se terminera le 6 avril 2019 dans la Vieille-Capitale.

«J’ai commencé à Québec et je vais finir à Québec», annonce l’humoriste.

Celui-ci n’abandonne pas l’humour et le monde du spectacle pour autant. Il fera des apparitions dans des galas d’humour et, dès l’été 2019, il jouera dans la pièce de Louis Saïa et de Claude Meunier «Les voisins», qui sera présentée à Drummondville, puis en tournée.

«J’aime autant arrêter en me disant que j’ai fait le meilleur de mes quatre ‘‘shows ’’.

J’ai du ‘‘fun ’’ à le faire, j’ai encore du plaisir à me retrouver sur scène et je ne veux pas me rendre au “show de trop”», répond Jean-Michel quand on le questionne sur les raisons qui motivent l’arrêt de ses tournées d’humour.

«J’ai aussi le goût de toucher à autre chose. Je vais terminer cette tournée et j’aurai 52 ans. Disons que je prends une pause de trois ans, ce qui me mène à 55 ans. On ajoute une année de préparation, ça va me faire 56 ans. Je ne suis pas sûr que ça va me tenter de me remettre dans le tourbillon de toute la promotion. Je ne suis pas tanné de faire des ‘‘shows’’, c’est pour ça que je vais continuer à écrire des numéros et je vais les faire dans des galas à ComédiHa!, par exemple. Je ne m’en vais pas élever des chèvres et faire du fromage. Le monde de la promo a bien changé. Avant, tu faisais des annonces à la télé, à la radio, dans les journaux et ‘‘that’s it ’’. Aujourd’hui, il faut faire toutes sortes de choses, comme des capsules vidéos chaque semaine ou aux deux semaines. Il faut être très présent, et ça, ça me bouffe mon énergie. Je trouve que c’est plus d’ouvrage que d’écrire le ‘‘show ’’. Ça ne me tente plus de faire ça.»

Poker, Californie et golf

La production a fait confectionner en forme de jeton de poker la plaque commémorant son million de billets vendus. L’humoriste a bien l’intention de la mettre dans la pièce de sa maison où, justement, il s’adonne à ce jeu de cartes qu’il adore.

Parlant de cartes et de poker, Jean-Michel Anctil a profité d’un temps d’arrêt pour se diriger vers la capitale du vice, Las Vegas, afin de participer à un tournoi pendant quatre jours. Ça s’est relativement bien passé.

«Pas de gain, mais j’ai fait quatre tables finales. Ce qui est ‘‘ le fun’’, c’est de vivre cette frénésie.»

Ensuite, il est allé rejoindre sa conjointe et leurs trois filles, Marianne, Charlie et Laurie, âgées de 14 à 20 ans, en Californie.

«Je les ai retrouvées à San Francisco, et on a voyagé ensemble une dizaine de jours. On est partis de San Francisco pour descendre jusqu’à San Diego et ensuite remonter à Los Angeles. Ça faisait cinq ans qu’on n’avait pas pris de vacances familiales et ça m’avait manqué.»

Il entend passer le reste de ses vacances à jouer au golf et à profiter du beau temps.