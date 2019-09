Un motard sauve un mignon chaton sur une autoroute

Rouler à moto comporte son lot de surprises et Quentin Leroy ne s’attendait sûrement pas à croiser un mignon chaton roux sur l’autoroute près de Mons en Belgique.

Toute la scène a été captée par la caméra installée sur le bolide du jeune Belge, rapporte le quotidien La Voix du Nord.

On le voit passer à côté de la boule de poils puis ralentir et se garer sur l’accotement. Un automobiliste s’est aussi arrêté. M. Leroy récupère le petit chat qui se laisse prendre en douceur même s’il est apeuré et le remet à l’automobiliste.

La vidéo a été partagée sur Facebook et visionnée plus de 127 000 fois.

Quentin Leroy aimerait retrouver l’automobiliste afin de savoir ce qu’il est advenu de beau chat roux.