Belairdirect frappe un grand coup avec GSP

La compagnie d’assurances belairdirect frappe un grand coup en s’associant avec l’ex-combattant de la UFC, Georges St-Pierre (GSP).

GSP devient ainsi porte-parole pour la compagnie d’assurances qui brasse des affaires partout au pays.

Au cours des prochains mois, une campagne nationale de publicités à la télé, à la radio, dans les journaux et sur les réseaux sociaux mettra en vedette l’ex-champion de la UFC.

«Comme on dit dans le métier, c’est un très bon fit pour nous», a indiqué au Journal le vice-président marketing de belairdirect, Humberto Valencia.

Selon ce dernier, belairdirect ne pouvait trouver mieux comme porte-parole que GSP alors que sa cote de popularité demeure au sommet au Québec.

«Georges est connu partout. Sa personnalité attachante fait en sorte qu’il a une portée très large. Il est très apprécié. Il est connu partout au pays et partout dans le monde», a fait valoir M. Valencia.

Dans la pub à la télé et sur le web, on verra notamment GSP en entraînement alors qu’il réclame à ses entraîneurs qui le suivent en voiture d’aller plus vite lors d’un exercice de course à pied.

Ces nouvelles publicités de belairdirect marquent un virage alors que l’entreprise comptait depuis plusieurs années sur le comédien et humoriste François Maranda à titre de chevalier humain.

Le nouveau chevalier de belairdirect s’appelle dorénavant Georges St-Pierre. La compagnie d’assurances n’écarte toutefois pas son petit chevalier animé qui continuera d’apparaître dans les publicités aux côtés de GSP.

Des porte-parole très courus

Il faut dire que de plus en plus de grandes marques font appel à des porte-parole très connus pour y associer leurs produits.

Que ce soit Labatt avec Olivier Guimond dans les années 1970 et Pepsi avec Claude Meunier dans les années 1980, les grandes vedettes québécoises ont toujours eu la cote auprès des annonceurs.

«Ce sont des gens qui jouissent d’un énorme capital de sympathie. Comme ils sont déjà très crédibles, les marques bénéficient rapidement de leurs liens uniques auprès du public», explique le directeur stratégie médias au cabinet de relations publiques National, Jean-Alexandre d’Etchevery.

Des noms indissociables

Aujourd’hui, les grandes marques présentes au Québec demeurent indissociables de certaines grandes vedettes québécoises.

Par exemple, pendant plus de douze ans, l’humoriste Martin Matte a vanté les mérites du fabricant de véhicules Honda au Québec. Durant cette association, les ventes de Honda ont fortement progressé.

Depuis quelques années, Martin Matte est devenu porte-parole des supermarchés Maxi. Là encore, les ventes de Maxi ont fortement progressé depuis le début de leur association.

Parmi les autres grandes unions qui perdurent, notons celle du comédien Guillaume Lemay-Thivierge au constructeur Hyundai.

Cette entente, qui remonte à plus de 10 ans, a fait augmenter de façon fulgurante les ventes et le capital de sympathie des véhicules du fabricant sud-coréen au Québec.

Parmi les autres grandes associations, on note également l’animateur et ex-hockeyeur de la LNH, Dave Morissette, au quincaillier Lowe’s qui détient RONA et Réno-Dépôt.

La comédienne Mariloup Wolfe au constructeur de véhicules General Motors et sa marque Chevrolet. Le quincaillier québécois BMR et l’homme fort Hugo Girard. La compagnie d’assurances Intact et l’humoriste et comédien Patrick Huard. Revlon et le constructeur General Motors (marque Buick) et l’animatrice Maripier Morin.