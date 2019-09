Que serait une rentrée politique à «La Joute» sans un débat entre les analystes Caroline St-Hilaire et Jonathan Trudeau au sujet du 3e lien entre Québec et Lévis?

Le sujet est revenu dans l’actualité cet été lorsque le ministre des Transports François Bonnardel a ouvert la porte à un péage en raison des réticences du fédéral à financer le projet.

«C’est la preuve que c’est du n’importe quoi», clame Caroline St-Hilaire, qui estime que dès le début, aucune étude n’a permis de répondre aux questions fondamentales du projet.

«Si on avait pondu des études et si on avait fait la démonstration que ça réglait tous les problèmes [congestion et développement économique du secteur], on aurait aussi mis une analyse de coût pour savoir si on inclut le péage», raisonne-t-elle.

Son collègue Jonathan Trudeau rappelle cependant que le gouvernement a principalement été élu dans la région de Québec sur la promesse de la construction du 3e lien et qu’il ne peut pas revenir sur cette promesse.

«Ça ne veut pas dire qu’il faut accepter n’importe quoi [...], mais est-ce qu’on peut laisser le gouvernement faire son travail? Ils ont fait plus en quelques mois sur ce dossier que les libéraux en près de 15 ans», réplique-t-il.

L’analyste pro-troisième lien se montre par ailleurs en faveur du péage s’il peut convaincre ses principaux détracteurs – dont Caroline St-Hilaire – de sa construction.

Voyez l’échange intégral dans la vidéo ci-dessus.