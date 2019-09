Des victimes d'attaques de chien veulent que les propriétaires puissent être poursuivis

Un groupe de victimes d'attaques de chiens réclame que les propriétaires de chiens dangereux puissent être poursuivis devant les tribunaux à la suite d'une attaque.

Geneviève Piacentini, une femme qui a été sauvagement attaquée par deux chiens en juin dernier à Saint-Hilaire, fait partie des victimes qui réclament des changements. Elle a récemment rencontré Dominique Alain, une joggeuse attaquée à Potton, en Estrie, et Lise Vadnais, dont la sœur Christiane a été tuée par un pitbull en juin 2016.

«Un début essentiel, c'est qu'il y ait des changements au niveau de la loi concernant les chiens à caractère dangereux, parce qu'actuellement, on n'est aucunement protégé et, souvent, on nous rejette quasiment la responsabilité [de l'attaque]», a déploré Mme Piacentini, en entrevue à LCN lundi.

«On veut être reconnue comme victime d'acte criminel. On veut aussi que les personnes responsables, propriétaires de chiens, aient une assurance au niveau de la responsabilité civile. On aimerait aussi [...] que le propriétaire soit responsable de son animal et puise être accusé de négligence criminelle», a énuméré Geneviève Piacentini, qui espère que son groupe aura l'occasion de faire valoir son point de vue auprès de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

La victime est aussi en faveur de mesures de contrôles resserrés vis-à-vis de certaines espèces de chiens. «Les chiens ne pensent pas comme humain. C'est d'abord au propriétaire d'avoir une responsabilité vis-à-vis de ses animaux», estime Mme Piacentini, qui croit que les gens souhaitant, par exemple, avoir un pitbull devraient être prêts à subir les conséquences si jamais leur animal est impliqué dans une attaque.

«Il faut absolument qu'il y ait des choses qui changent», a-t-elle affirmé en guise de conclusion.