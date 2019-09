Hécatombe dans la presse régionale et les magazines au Québec

La presse régionale et spécialisée connaît une véritable hécatombe à cause du transfert de la publicité vers Google et Facebook.

Le nombre d’hebdomadaires a chuté de 40 % au Québec depuis le début de la décennie alors que les magazines spécialisés ont perdu 63% de leurs revenus publicitaires en cinq ans.

«Les quotidiens ne sont pas les seuls à subir les contrecoups du déplacement de la publicité vers les géants du numérique», dit Daniel Giroux, chercheur au Centre d’études sur les médias (CEM) de l’Université Laval.

La presse hebdomadaire régionale subit de plein fouet la crise actuelle des médias. Le nombre d’exemplaires des hebdos québécois a baissé de 45 % depuis 2011, passant de 6,2 millions à environ 3,4 millions d’exemplaires chaque semaine, selon les dernières statistiques colligées par CEM.

Quant au nombre des publications, il a reculé de 200 à 120 au cours de la même période. «Il y a des régions plus affectées que d’autres», note Daniel Giroux, soulignant que le nombre d’effectifs journalistiques a dégringolé de plus de 20 % dans six régions entre 2006 et 2016, selon les données de Statistique Canada.

La couronne nord de Montréal a particulièrement été secouée. «À Laval, les effectifs journalistiques ont baissé de 43 % en 10 ans», indique le chercheur.

En quelques années, d’importantes institutions médiatiques ont disparu. Le «Saint-Laurent-Portage» de Rivière-du-Loup a mis la clé sous la porte, en 2014, après 119 ans d’existence.

Le «Gatineau Express» (auparavant «La Revue») a fermé ses portes l’an dernier après 58 ans d’existence.

Magazines

Les revenus des magazines spécialisés sont aussi en chute libre depuis le début de la décennie, constate Suzanne Lareau, présidente-directrice générale de Vélo Québec.

Propriétaire de «Québec Science» et de «Vélo Mag», l’éditeur a dû se départir de «Géo Plein Air» cette année.

Depuis 2012, la publication perdait chaque année 50 % de ses revenus publicitaires. «Pour ‘‘Vélo Mag’’ et ‘‘Géo Plein Air’’, ça représente environ 100 000 $ par année», explique Mme Lareau.

«Oui, on est en mode survie. Si on coupe davantage, aussi bien dire qu’on ne fait plus de magazine», poursuit-elle.

La précarité des titres de «Vélo Québec» reflète celle de nombreuses publications. La firme Vividata a suivi l’évolution de 20 magazines francophones sur 15 ans.

Constat: leurs revenus publicitaires ont dégringolé de 63 % et leur lectorat de 44 %, entre 2003 et 2017. Plus frappant, 18 de ces titres ont cessé de paraître, dont sept depuis 2015.

Baisse du nombre d’effectifs journalistiques en région (2006-2016)

- Laval - 43 %

- Lanaudière - 37 %

- Laurentides - 36 %

- Estrie - 31 %

- Chaudière-Appalaches - 29 %

- Bas-Saint-Laurent - 22 %

- Côte-Nord - 22 %

- Outaouais - 20 %

Source: Statistique Canada

Le naufrage du «Saint-Laurent-Portage»

Cent ans après le naufrage de l’«Empress of Ireland» qui a coûté la vie 1012 personnes dans le fleuve Saint-Laurent, l’hebdomadaire le «Saint-Laurent-Portage» de Rivière-du-Loup, qui avait couvert l’événement, annonçait le sien.

En 2014, la publication mettait la clé sous la porte après 119 ans d’existence. La perte de revenus publicitaires aura eu raison de la publication.

Avec sa fermeture disparaissait un pan de l’histoire médiatique de la région, indique Pierre Landry ancien directeur du Musée du Bas-Saint-Laurent.

«Historiquement parlant, c’est un journal important qui a participé à la vie politique avec des éditoriaux et des analyses pendant de nombreuses décennies.»

Des «médias hyperlocaux» en difficulté

La disparition des hebdos aurait pu laisser la place à une nouvelle présence locale sur internet. Mais la transition semble difficile.

Ainsi, le site d’information «hyperlocale » Pamplemousse.ca, qui couvrait l’actualité des quartiers montréalais de Mercier-Est, La Petite-Patrie et le Plateau Mont-Royal a fermé ses portes l’an dernier après cinq ans d’existence.

«L’apathie presque généralisée envers le sort des médias d’information aura eu raison du nôtre comme de plusieurs autres », écrivait dans son dernier éditorial Stéphane Desjardins, fondateur du média.

La situation des médias locaux ne s’est pas améliorée depuis. Et l’apathie reste la même. «Même les partis politiques ne publient pas d’annonces dans leurs médias locaux pour les soutenir», indique-t-il.