Le fils de Woody Allen lancera un livre sur l'affaire Weinstein

Lauréat du Pulitzer pour son enquête sur l'affaire Harvey Weinstein, le journaliste américain Ronan Farrow publiera le 17 octobre un livre racontant comment le producteur déchu a tenté de faire taire ses victimes, a-t-on appris lundi auprès de son éditeur français.

Intitulé «Les faire taire» («Catch and Kill» en vo), le livre du fils de l'actrice Mia Farrow et du cinéaste Woody Allen «dévoile les systèmes implacables mis en place par les prédateurs pour faire taire leurs victimes», a précisé Calmann-Levy qui le publiera en français deux jours après sa sortie aux États-Unis.

Le livre (traduit de l'anglais par Perrine Chambon et Elsa Maggion) est sous-titré «Mensonges, espions et conspirations : comment les prédateurs sont protégés». Il est publié aux États-Unis par Little, Brown and Company.

Journaliste au New Yorker, Ronan Farrow, 31 ans, a publié en octobre 2017 une longue enquête sur les agissements de l'ancien magnat de Hollywwod Harvey Weinstein. Le retentissement sera tel que ses révélations déclencheront dans la foulée la déferlante #MeToo.

Le journaliste a reçu pour cette enquête (avec les journalistes du New York Times, Jodi Kantor et Megan Twohey, qui ont, les premières, publié une enquête sur Harvey Weinstein) le prix Pulitzer dans la catégorie «journalisme de service public».