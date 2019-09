Près de deux mois après la mort du président de Savoura, Stéphane Roy, dans un écrasement d’hélicoptère, ses proches se rappellent avec émotion d’un homme «visionnaire» et convaincu de la valeur de l’agriculture biologique.

Pendant 15 jours en juillet, le Québec a retenu son souffle en espérant que Stéphane Roy et son fils Justin soient retrouvés vivants après la disparition de leur hélicoptère. Hélas, tous deux sont morts dans l’écrasement de l’appareil.

Le choc de cette nouvelle a ébranlé André Michaud, qui connaissait Stéphane Roy depuis 20 ans, lui qui a espéré jusqu’au tout dernier moment retrouver son ami vivant. Il était d’ailleurs avec la famille de ce dernier quand l’hélicoptère a été découvert. Les 45 minutes qui ont suivi, avant la confirmation de la mort de M. Roy et de son fils, ont été d’une «lourdeur pas possible».

«De vivre un deuil, c’est une chose, mais après 15 jours de recherches intensives, 15 jours d’espoir...», a-t-il confié en entrevue avec Denis Lévesque.

Marcher dans ses pas

Depuis sa mort, l’entourage de Stéphane Roy tente de poursuivre sa vision pour faire de l’agriculture biologique un incontournable au Québec.

«On fait ce que Stéphane aurait fait. Il aurait dit "on se relève les manches et on continue!"», s’est exclamé M. Michaud.

«Il aimait l’agriculture. C’était un entrepreneur et il croyait véritablement au développement de l’agriculture biologique, a-t-il poursuivi. Il voulait nourrir les gens, faire de la culture en serre biologique et sans pesticides. Ce sont des choses qu’on retient de sa vision.»

Le directeur des affaires publiques et gouvernementales de Savoura, Marc-André Laurier-Thibault, a aussi évoqué la «vision» de son ancien patron, tant sur le plan de l’agriculture biologique que sur celui de l’intégration des personnes handicapées sur le marché du travail. M. Roy avait d’ailleurs embauché M. Laurier-Thibault, atteint de paralysie cérébrale, après son passage à LCN.

M. Laurier-Thibault compte bien continuer de faire du rêve de Stéphane Roy une réalité. «Stéphane, c’était M. Tomate, mais Savoura, c’est 400 employés», a-t-il rappelé.