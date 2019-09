L’ouragan Dorian continue de s’abattre sur l’archipel des Bahamas et poursuit sa route vers les États-Unis où des centaines de milliers de personnes sont évacuées.

Bien qu’il soit difficile de prédire avec quelle intensité Dorian frappera la Floride, les résidents du «Sunshine State» sont prêts pour tous les scénarios.

«On a placardé la maison au complet, on a des vivres pour durer presque deux semaines, on s’assure que tout le monde soit en sécurité», expose Christian Faucher, collaborateur de TVA Nouvelles en Floride.

Selon la Croix-Rouge américaine, 19 millions de personnes vivent dans des zones qui pourraient être touchées par l’ouragan Dorian. Jusqu'à 50 000 personnes en Floride, en Géorgie et en Caroline du Sud pourraient avoir besoin d'un abri d'urgence en fonction de son impact.

«Si ça s’en vient vers chez nous, c’est sûr qu’un ouragan de catégorie 5 ça ne me tente pas de faire vivre ça à ma famille, on va s’en aller plus au sud, dit M. Faucher. J’ai déjà vécu Wilma, on avait décidé de rester à la maison et en plein milieu de la nuit la moitié de la toiture était partie, c’est assez stressant quand il fait noir et qu’on a l’impression qu’un train passe sur votre maison, je ne voudrais pas faire revivre ça à mes enfants».

