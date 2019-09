Prison pour deux Anglais qui transportaient de la drogue dans une cachette astucieuse

Deux ressortissants anglais, âgés de 29 et 33 ans, ont été condamnés lundi par un tribunal de l'est de la France à quatre ans de prison pour avoir transporté en voiture, dans une cache astucieusement dissimulée, plus de cinq kilos de drogues de synthèse.

Les deux hommes, déjà condamnés au Royaume-Uni pour trafic de drogue, devront en outre s’acquitter d'une amende douanière de 230 000 euros (336 000 dollars).

Une interdiction du territoire français pendant cinq ans a aussi été prononcée par le tribunal correctionnel de Mulhouse (est) à l'encontre des prévenus qui ont été incarcérés.

Ils avaient été contrôlés fin juillet sur une aire d'autoroute de l'A35, à la hauteur de Sainte-Croix-en-Plaine (Haut-Rhin), commune située près de Colmar.

Les douaniers, qui avaient trouvé dans la boîte à gants des reçus d'un stationnement à Rotterdam (Pays-Bas) datant de la veille, alors que les deux hommes leur avaient dit venir du Luxembourg pour retrouver de la famille en Italie, avaient décidé de faire démonter le véhicule pour l'inspecter.

Sous le siège passager avant, monté sur des vérins hydrauliques, ils avaient découvert une trappe, dont l'ouverture était actionnée grâce à un aimant passé sur le tableau de bord.

Dans la cache, éclairée par des leds, plus de cinq kilos de drogue de synthèse étaient dissimulés.

Une machine pour le conditionnement des stupéfiants, trois balances de précision et cinq téléphones portables, dont l'un était utilisé pour le trafic de drogue, ont été saisis.

Les prévenus ont affirmé ne pas être propriétaires du véhicule et ignorer la présence d'une cachette contenant des produits stupéfiants dans la voiture.

Une peine de six ans de prison assortie d'une interdiction du territoire pendant 10 ans avait été requise à leur encontre.