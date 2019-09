La publication d’une nouvelle publicité du Parti conservateur du Canada mettant en scène Andrew Scheer et sa famille ne devrait pas changer beaucoup de choses auprès des électeurs selon les analystes de La Joute.

«Je trouve ça sympathique comme vidéo. Ça n’a pas l’air trop scripté (...) Ça fait partie de la stratégie des conservateurs de présenter M. Scheer comme un père de famille normal. Ce n’est pas ça qui va changer l’opinion de ses détracteurs, mais je trouve que c’est sans prétention, ça marche», a expliqué Emmanuelle Latraverse.

«Je pense que les gens qui aime Andrew Scheer vont trouver ça sympathique, ceux qui ne veulent rien savoir, ça ne changera rien», a ajouté Jonathan Trudeau.

Ce dernier a plutôt rappelé que les conservateurs tentaient peut-être de montrer un chef plus proche de sa famille qu’avait pu laisser paraitre Stephen Harper dans le passé.

«Là où je trouve qu’il se démarque Andrew Scheer, c’est, souvenons-nous de l’image de Stephen Harper qui avait été reconduire ses enfants à l’école et qui leur avait donné la main. Ça faisait assez froid merci», a-t-il dit.

L’ancien directeur des communications de M. Harper, et nouveau collaborateur de La Joute, Dimitri Soudas, est d’ailleurs revenu sur ce moment.

«Il ne faut pas oublier que Ben et Rachel étaient très jeunes et c’est vrai que c’était bizarre de voir un père donner la main à son fils et à sa fille. Il ne faut pas oublier que M. Harper a toujours cherché à protéger ses enfants, à garder sa famille assez loin de la lentille politique. Je l’ai vu des centaines de fois à la maison où il lisait des livres à sa fille», a-t-il fait savoir.

