Pêches et Océans Canada préoccupé par GNL Québec

De nouvelles préoccupations envers le projet Énergie Saguenay de GNL Québec. Cette fois, elles proviennent de Pêches et Océans Canada.

Le projet Énergie Saguenay vise à construire une usine de liquéfaction du gaz naturel au port de Grande-Anse à Saguenay. Le gaz liquéfié sera ensuite exporté par bateau.

Selon ce qui est rapporté dans Le Devoir, les scientifiques de Pêches et Océans Canada considèrent que GNL Québec sous-estime les impacts de son projet sur la population de bélugas dans le fleuve Saint-Laurent. On craint notamment les conséquences du bruit provenant des navires sur cette espèce.

Aux yeux de Pêches et Océans Canada, l’étude d’impact présentée en février par l’entreprise est incomplète.

«Ce sont les mêmes préoccupations qu’on dénonce depuis le début, commente Adrien Guibert-Barthez de la Coalition du Fjord. Ce projet-là va avoir un impact énorme sur la biodiversité marine. On ne peut pas prétendre qu’il n’y aura pas de conséquence.»

GNL Québec défend son projet de 9 milliards de dollars. Les représentants de l’entreprise estiment qu’il est tout à fait normal, à ce stade-ci, que le fédéral demande davantage de précisions sur ce projet d’envergure.

«Nous allons faire nos devoirs en tant que promoteur et nous allons ajouter les informations qui sont demandées, assure la porte-parole de GNL Québec, Stéphanie Fortin. Il faut comprendre que l’étude d’impact qui a été déposée en février est une étude préliminaire, ce qui veut dire que rien n’est coulé dans le béton et que c’est un work in progress.»

GNL Québec prévoit la mise en opération de sa future usine entre 2020 et 2025.