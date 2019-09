La fin des sacs de plastique chez IGA

Les épiceries IGA cessent aujourd’hui la distribution de sacs de plastique dans l’ensemble des succursales de l’île de Montréal.

Au coût de 10 sous chacun, des sacs de papier seront offerts aux clients qui auront oublié leurs sacs réutilisables.

«Environ 75% de nos clients arrivent déjà avec leurs sacs dans leurs mains», affirme Richard Déziel, propriétaire affilié IGA.

Pour encourager sa clientèle à adopter cette bonne habitude, IGA offre même des places de stationnement réservées aux utilisateurs de sacs réutilisables.

Une mauvaise idée

L’industrie du plastique soutient que ce changement chez les épiciers n’est pas nécessairement écologique.

«Un sac de papier a une empreinte environnementale de 5 à 7 fois plus importante que le sac de plastique», soutient le porte-parole de l’Association canadienne de l'industrie des plastiques, Marc Robitaille. «Ça prend beaucoup plus de matière première et c’est un processus qui est beaucoup plus sale à fabriquer», ajoute-t-il.

Il insiste que certains sacs de plastique sont d’ailleurs constitués à 85% de matière recyclée.

Des épiceries de plus en plus vertes

Métro a également emboîté le pas et a adopté une politique visant à éliminer 50% des sacs de plastique à usage unique d’ici 2023.

Depuis avril dernier, la chaîne permet également à sa clientèle d’apporter ses propres contenants pour l’achat de nourriture. Une pratique que permettra également IGA le 16 septembre prochain.

Sobeys, propriétaire de plusieurs bannières dont IGA, prévoit aussi la fin des sacs de plastique dans l’ensemble de ses 225 magasins à travers le Canada d’ici janvier 2020.