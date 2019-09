L’engagement des gouvernements envers les soins à domicile ne date pas d’hier. Pourtant, peu a été fait pour réellement améliorer la situation depuis 25 ans, selon Mario Dumont, qui affirme mardi que le temps presse pour agir.

Déjà à son entrée en politique il y a plus de 20 ans, Mario Dumont se souvient que le gouvernement péquiste et son ministre de la Santé Jean Rochon avaient entrepris un grand «virage ambulatoire» qui devait permettre d’investir des montants dans les chirurgies d’un jour – un succès – et dans les soins domiciles. «Ce bout-là, ça a pas mal moins été fait», souligne-t-il.

Le reportage d’Harold Gagné de lundi, dans lequel un couple d'aînés atteint d'importants problèmes de santé dénonce d'importants manques dans les services de soins de santé à domicile, prouve que la route reste encore longue avant d’en arriver à des mesures satisfaisantes.

Autre preuve : un rapport de l’Institut canadien d’information sur la santé sur les tendances des dépenses dans le domaine, de 1975 à 2018, ne comptabilise même pas les investissements faits en soins à domicile, faute de données probantes.

Mais il y a de l’espoir, dit Mario Dumont. Il y a un an, Marguerite Blais revenait en politique avec la CAQ pour s’engager auprès des aînés. L’amélioration des soins à domicile faisait partie des promesses du gouvernement, qui s’est engagé à investir 800 M$ en 4 ans pour les soins à domicile et à créer une nouvelle politique nationale sur les soins à domicile.

«Voilà un engagement sur lequel la CAQ ne peut pas niaiser, ne peut pas reculer, souligne Mario Dumont. Ça fait 25 ans qu’on répète les mêmes phrases. On est rendus là, ces gestes doivent être posés. Le vieillissement de la population, on est dedans.»

L’animateur rappelle que les soins à domicile ont deux énormes avantages pour l’État, soit une meilleure qualité de vie pour les patients et des économies substantielles par rapport à l’hébergement 24 heures sur 24 en CHSLD.

Voyez l’éditorial «Version Dumont» dans la vidéo ci-dessus.