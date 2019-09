Manque d'aide à domicile pour un jeune homme tétraplégique

Situation difficile à vivre pour un jeune homme tétraplégique de 23 ans. Il est complètement dépendant des visites de préposés aux bénéficiaires, ne serait-ce que pour sortir de son lit. Mais souvent, les préposés ne se présentent tout simplement pas.

Olivier Gingras a subi un grave accident en plongeant dans un lac il y a dix ans. «J’ai été trop en profondeur, ma tête a touché le fond et ça a brisé les vertèbres C3 et C4», explique le jeune homme.

Après un séjour de deux ans à l'hôpital et en réadaptation, il est revenu chez ses parents.

Ils croyaient que cela serait facile avec l'aide du CLSC Villeray, mais plus le temps passe et moins les préposés du CLSC se présentent chez lui pour le lever le matin afin d'aller au cégep et pour le coucher le soir.

«C’est sûr que c’est minimum deux fois par semaine ces temps-ci, mais c’est rendu les week-ends aussi», de dire Caroline Morin, la mère d’Olivier.

Deux préposées sont nécessaires pour le déplacer et ne pas l'échapper, mais très souvent, il y en a une seule. Ses parents et son frère doivent souvent s'improviser préposés.

Au CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, on dit qu'on manque de personnel. «Lorsqu’on a des absences de dernière minute, ça devient extrêmement compliqué de réorganiser l’ensemble des routes», admet Bruno Brassard du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

Le CIUSSS tente souvent d'utiliser des agences privées pour combler les absences, mais sans succès. 20 nouveaux postes ont été affichés et comblés cet été. Il y en aura bientôt d'autres, mais M. Brassard ne peut pas nous dire combien de préposés supplémentaires il faudrait.