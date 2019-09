Meurtre de son bébé: un procès «difficile» prévient le juge

Le procès du Montréalais accusé d’avoir tué son bébé naissant sera « difficile sur le plan émotionnel », a prévenu le juge ce matin lors de la sélection du jury.

« Le bébé était encore dans le ventre de sa mère, c’est qui cause qui peut être difficile », a annoncé le juge Jean-François Buffoni aux quelque 400 candidats jurés présents au palais de justice de Montréal.

Toute la journée, ces candidats défileront un par un devant la cour. Au terme de cet exercice, 14 seront sélectionnés afin de juger Sofiane Ghazi, un individu de 39 ans accusé de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre sur sa conjointe.

Comme l’enfant était naissant, il est seulement identifié comme « bébé Ghazi ».

Durant le procès prévu pour cinq semaines, les procureurs de la Couronne Chantal Michaud et Louis Bouthillier envisagent de présenter une quarantaine de témoins, dont près de 30 policiers et enquêteurs.

La conjointe de Ghazi, dont le nom ne peut être révélé sur ordre du tribunal, devrait également témoigner. Des experts, dont une biologiste, un pathologiste et des médecins.

À ce stade des procédures, les médias ne peuvent rapporter les détails de l’affaire. Seul ce qui a été dit devant le jury pour l’être, et ce jusqu’à la fin du procès.

« Vous devez garder l’esprit ouvert et être capable de juger M. Ghazi selon la preuve qui sera présentée », a d’ailleurs rappelé le magistrat.

Ghazi, qui est présent pour la sélection du jury, a plaidé non coupable. Il est représenté par les avocats François Taddeo et Moulay-Badre Aber. Les procureurs Chantal Michaud et Louis Bouthillier officient pour la Couronne.