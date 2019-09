Ottawa compte réduire l’itinérance de 50 % d’ici 10 ans

Les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé mardi une nouvelle entente pour assurer la mise en œuvre du programme fédéral de lutte contre l’itinérance de 175 M$ sur cinq ans pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2024.

En doublant le financement dédié à cette cause, le gouvernement fédéral souhaite réduire de 50% le nombre d’itinérants chroniques au Canada sur une période de 10 ans. La mise en œuvre de la stratégie Vers un chez-soi sera confiée aux CISSS/CIUSSS qui assument déjà la coordination, la concertation et la mobilisation intersectorielle sur la question de l’itinérance, afin d’éviter les dédoublements.

«C’est un continuum de services et d’organisations qui sont appelés à travailler ensemble», a affirmé Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social.

À l’échelle du pays, on estime qu’il y a 230 000 personnes qui vivent l’itinérance au moins une fois par année dont 35 000 itinérants chroniques, c’est-à-dire, qui passent plusieurs mois à la rue.

«Le portrait de l’itinérance est préoccupant», a continué M. Duclos.

Elle touche autant les jeunes que les femmes prises dans le cercle de la violence familiale et les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale.

«On veut rendre cela plus facile pour les organisations communautaires qui n’ont pas beaucoup de temps ni beaucoup d’argent pour traiter de la paperasse», a-t-il ajouté.

Crise des opioïdes

Le financement servira à accroitre les besoins en matière d’hébergement et à offrir de l’accompagnement pour aider les personnes itinérantes à se remettre sur pied et à leur permettre d’avoir accès à un logement abordable.

«On ne le cachera pas. La crise des opioïdes qui traverse tranquillement le Canada va éventuellement nous frapper ici, au Québec, et à Québec. En ayant des services qui accompagnent les gens et qui évitent de les laisser tout seuls, on évite de subir la force de la crise des opioïdes qui se dirige vers l’est du Québec», a poursuivi le ministre.

Réactions

Le directeur général du refuge Lauberivière, Éric Boulay, reconnait que les besoins ont évolué au fil des ans.

«Les organismes à Québec ne suffisent plus à la demande. À Lauberivière, on refuse de 15 à 20 personnes chaque jour faute de place. On a 86 lits présentement. On travaille sur un nouveau bâtiment qui va offrir plus de lits, mais il nous faut les ressources pour opérer ces lits-là», a réagi M. Boulay.