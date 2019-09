Premier album en huit ans pour Diane Tell

Huit ans après la sortie de «Rideaux ouverts», Diane Tell lancera «Haïku», son nouvel effort, le 4 octobre.

Sur cet album articulé autour des sentiments humains qui ne durent pas et réalisé par Fred Fortin (qui a aussi écrit «Vie»), on retrouvera 12 chansons originales, dont quatre sont signées uniquement par la chanteuse, tant en paroles qu'en musique.

Outre la pièce-titre, on pourra y entendre la balade «Il ne m'aime pas» teintée de regret et «On n'jette pas un amour comme ça», premier extrait composé par l'écrivain suisse Slobodan Desport, un nouveau collaborateur à qui Diane Tell doit trois titres.

Les admirateurs québécois de Diane Tell auront certainement la chance d'entendre quelques nouveautés avant la parution de «Haïku», car l'artiste doit donner cinq spectacles dans la province en septembre. Elle est entre autres attendue à Longueuil le 15 et à Québec le 21.

Pour toutes les dates: dianetell.com.