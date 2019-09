Les campagnes électorales sont souvent pleines de surprises. Qui peuvent parfois devenir le pire cauchemar pour un organisateur politique. Quel pourrait être ce pire cauchemar?

«Le pire des scénarios, que tu sois dans l’opposition ou au gouvernement, c’est un scandale de corruption que ce soit pour le chef du parti ou pour le chef de cabinet», croit Dimitri Soudas.

«Les scandales et les enjeux qui ont un impact direct sur l’aspect de l’intégrité et des finances publiques, ce sont probablement les plus dangereux.»

Pour Stéphane Bédard, les fins de campagne sont les plus dangereuses.

«La pire chose, ce que j’ai vécu et dont tout le monde a peur, ce sont les mouvements de fin de campagne (...) Je peux vous donner l’exemple de 2007 et les accommodements raisonnables: il reste une semaine, tu ne peux pas récupérer. C’est très difficile à gérer et après ça tu te caches, t’attends», explique-t-il.

«Et la deuxième chose, c’est gérer les surprises!»

Voyez le reste de leur analyse dans la vidéo ci-dessus.