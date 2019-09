Réduction de la congestion routière: encore plus de cours retardés à l’Université Laval

C’est jour de rentrée à l’Université Laval aujourd’hui, où encore plus d’étudiants commenceront leurs cours à 9 h plutôt qu’à 8 h 30 dans le cadre d’une initiative amorcée l’an dernier qui vise à réduire la congestion autour du campus.

Au cours de la session qui s’amorce, 120 cours répartis dans cinq facultés commenceront une demi-heure plus tard que l’horaire habituel, ce qui représente 11 % de tous les cours qui débutent le matin sur le campus. Ce projet pilote avait été lancé l’automne dernier, avec une soixantaine de cours commençant à 9 h.

Un sondage réalisé ce printemps a convaincu l’administration universitaire de la pertinence de cette initiative, qui devrait prendre encore davantage d’ampleur au cours de la prochaine année, indique la porte-parole de l’Université Laval, Andrée-Anne Stewart.

Les répondants sont majoritairement satisfaits du projet pilote et souhaitent qu’un plus grand nombre de cours commencent plus tard.

Parmi les répondants, la moitié ont affirmé que ce changement d’horaire leur avait permis de réduire le temps de déplacement pour se rendre sur le campus en début de journée.

Le seul point négatif soulevé a été le manque de temps pendant la période du dîner. L’administration universitaire rétorque qu’elle essaie d’éviter de retarder le début des cours à 9 h pour les étudiants qui ont un autre cours à 12 h 30.

Quel impact?

Cinq facultés participent désormais à ce projet pilote. D’ici 2020, l’Université Laval espère encore une fois doubler le nombre d’étudiants qui y participeront, avec 25 % des cours offerts le matin qui débuteront à 9 h.

Il reste tout de même à savoir si cette initiative aura permis de réduire la congestion sur le campus pour l’ensemble de la communauté universitaire, indique Jean Dubé, chercheur au Centre de recherche en aménagement et développement à l’Université Laval.

«Il est fort possible que les étudiants qui ont vécu le projet pilote aient vu une amélioration de leur temps de déplacement, mais la question entière, c’est : est-ce que les autres ont aussi vu leur temps de déplacement diminuer?» lance-t-il.

De son côté, Étienne Grandmont, directeur d’Accès transports viables, se réjouit de cette mesure «intéressante et importante» à mettre en place, qui représente «un des morceaux du casse-tête» qui permet de soulager la pression sur le réseau routier.

Mesure «complémentaire»

Il s’agit toutefois d’une mesure «complémentaire» qui ne peut avoir d’impact aussi important que l’augmentation de l’offre de transport collectif, avec l’arrivée du tramway.

Selon les données du ministère des Transports, le secteur de l’Université Laval est le quatrième pôle de destination en importance à Québec, avec près de 52 000 déplacements chaque jour.

120 cours commenceront à 9h plutôt que 8h30 cette session

Jusqu’à 6400 étudiants pourraient être touchés par ce projet pilote cet automne.

Lundi: 18 cours

Maximum 1047 étudiants

Mardi: 28 cours

Maximum 1793 étudiants

Mercredi: 19 cours

Maximum 802 étudiants

Jeudi: 28 cours

Maximum 1308 étudiants

Vendredi : 27 cours

Maximum 1417 étudiants