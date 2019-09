Un adolescent perd la vue en raison de sa mauvaise alimentation

Un adolescent de 17 ans de Bristol, au Royaume-Uni, est devenu aveugle en raison de sa pauvre alimentation qui se résumait presque exclusivement à des croustilles de marque Pringles, à des frites et à du pain blanc. Son cas a fait l’objet d’une étude publiée lundi dans un journal médical.

Le jeune, dont l’anonymat est préservé dans la revue «Annals of Internal Medicine», est atteint d’un trouble d’alimentation sélective et est repoussé par la texture des fruits et des légumes notamment.

Il a d’abord consulté un médecin à l’âge de 14 ans, car il se sentait fatigué. Il avait sa diète particulière depuis l’âge de sept ans et mangeait également de la viande transformée telle que de la saucisse.

Sa grandeur et son indice de masse corporelle étaient normaux et n’affichait pas de signes apparents de malnutrition. Toutefois, il souffrait d’anémie et d’une carence en vitamine B12. On lui a alors prescrit des injections de B12 et prodigué des conseils pour améliorer sa diète.

Un an plus tard, l’adolescent a dit avoir des pertes de vision et d’audition, mais un lien n’a pas été directement établi avec sa mauvaise alimentation.

À 17 ans, l’adolescent était complètement aveugle. L’étude de son cas a finalement déterminé que la perte de sa vue était liée entre autres à une carence de vitamine B12, à de faibles niveaux de fer et de sélénium, à un niveau élevé de zinc.

Dans les pays développés, un cas de dysfonctionnement du nerf optique comme celui-ci se produit normalement en raison d’un problème de médicamentation.

Un chercheur de l’Université de Bristol a ainsi rappelé que la prise de calories et l’indice de masse corporelle ne sont pas des indices fiables pour juger de la qualité d’une diète.