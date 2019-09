Un «dernier client» bien spécial pour la Binerie

Samedi dernier, après avoir servi des milliers de tonnes de bines, une quantité phénoménale de ragoût de pattes et plus d’un million de portions de tourtière, la Binerie Mont-Royal a mis la clef dans la porte du local qu'elle occupait depuis 82 ans sur l’avenue du même nom. Juché sur un tabouret, un «dernier client» assistait à ce départ qui endeuille nombre de Montréalais: le romancier Yves Beauchemin.

Le journal «24 heures» tenait à vivre les dernières minutes de la Binerie sur Mont-Royal avec l’auteur du «Matou» (1981). Ce roman vendu à quelque deux millions d’exemplaires, puis transposé au grand écran, a mondialisé la renommée de l’établissement, auparavant une cuisine populaire aimée des Camillien Houde et Maurice Richard, mais ignorée des visiteurs étrangers et snobée par les petits bourgeois locaux.

Pendant l’entrevue avec Yves Beauchemin, la Binerie partait déjà en morceaux. Un maçon spécialisé dans la confection de grands foyers allait et venait en transportant les lourdes portes de fer du fourneau qu’il démontait dans le sous-sol. Elles seront réutilisées à la nouvelle adresse de la rue Saint-Denis, près de Rachel.Symbole

Propriétaires de la Binerie depuis 2005, Jocelyne Gingras et Philippe Brunet semblent infatigables. Au moment où vous lisez ceci, ces deux-là se démènent pour aménager leur nouveau local à temps pour le 1er octobre. «Ces gens-là travaillent tellement fort qu’ils iront directement au Paradis, sans passer par le Purgatoire», a commenté M. Beauchemin qui, dans «Le Matou», a justement choisi un héros restaurateur par admiration pour la vaillance nécessaire à cette vocation.

«Pour ma recherche pendant la rédaction du "Matou" à la fin des années 1970, je mangeais ici et je bombardais l’ancien propriétaire de questions, je descendais au sous-sol pour voir le fourneau, j’observais le personnel et les clients», s'est souvenu l’écrivain.Il dit avoir choisi la Binerie «pour sa simplicité, pour son caractère bon-enfant, mais aussi parce que c’était, et que ça demeure à ce que je sache, le seul établissement abordable spécialisé dans la gastronomie populaire canadienne-française».

Tout migre

Le crucifix, le comptoir de bois, les tabourets, tout, absolument tout le matériel, va maintenant migrer vers le nouveau local, ont juré M. Brunet et Mme Gingras, qui entendent reproduire la même ambiance. Avec une différence de taille, toutefois: la Binerie pourra accueillir 95 clients simultanément... au lieu de seulement 23. «Ça devenait impossible de continuer dans le carcan du local actuel, le chiffre d’affaires stagnait pendant que les dépenses augmentaient», a expliqué Philippe Brunet.

La Binerie pourra dorénavant accepter les réservations de groupes, voire les autobus de touristes. Les heures d’ouverture seront rallongées, jusqu’à comprendre les nuits les plus actives pour accommoder les fêtards affamés, de sorte qu’une toute nouvelle génération pourrait bientôt la fréquenter.«Nous aurons un permis d’alcool et nous ne servirons que des bières, des vins et des alcools québécois», a promis M. Brunet.

«La Binerie déménage pour survivre... idéalement un autre 80 ans !», a résumé Mme Gingras, qui jure d’inviter le «24 heures» au lancement de la «Binerie Saint-Denis», où le menu restera exactement le même.