Une intersection mortelle à Mirabel

La Ville de Mirabel déplore que le gouvernement n’ait pas encore modifié la signalisation d’une intersection où sont récemment morts deux automobilistes.

« On fait des demandes depuis longtemps. Ç’aurait peut-être évité deux morts si les choses avaient été faites plus tôt, lance Isabelle Gauthier, mairesse suppléante de la Ville de Mirabel. C’est long avant que le dossier avance. »

La semaine dernière, les élus ont adopté une énième résolution depuis six ans afin que le ministère des Transports du Québec (MTQ) rende rapidement la signalisation de l’intersection de la route 148 et du rang Saint-Étienne plus sécuritaire.

Visibilité réduite

Car les 23 avril et 22 août derniers, deux automobilistes sont morts lors de violents impacts à cet endroit, affirme la Ville. Elle cible la visibilité réduite et le court temps de réaction comme principaux problèmes.

Les causes n’ont toutefois pas encore été dévoilées par le Bureau du coroner.

À cette intersection se situe une station-service qui permet aux véhicules de s’engager sur les voies routières, sans trottoir ou restriction.

Ghyslaine Lamarche croit que son petit-fils, Jake Macleod, 18 ans, n’a jamais vu arriver la bétonnière contre laquelle son véhicule s’est écrasé, il y a presque deux semaines, lorsqu’il s’est aventuré une dernière fois sur la route.

« Il faut mettre de la pression pour que ça change, a-t-elle soufflé, en larmes au bout du fil. Ça faciliterait mon deuil que sa mort ait servi à en empêcher d’autres. »

Jugé non nécessaire

Selon des documents consultés par Le Journal, Mirabel talonne le MTQ depuis 2013 sur cette intersection. On répertorie 15 collisions signalées à la police, dans ce laps de temps. Le ministère a fait passer la limite de vitesse de 90 à 80 km/h.

« On ne s’en cache pas. Le nombre d’accidents peut paraître élevé, concède Maxime Guay, porte-parole du MTQ. Mais avec le débit de circulation et la gravité des cas, ce n’est pas un site potentiel à modifications. »

Il s’agit là essentiellement de la réponse obtenue par la Ville lors de démarches précédentes.

Le gouvernement installera néanmoins des panneaux interdisant l’immobilisation des véhicules en bordure de la route ainsi qu’en délimitant mieux le commerce.

« On va [aussi] attendre les rapports du coroner et appliquer les recommandations en conséquence, s’il y en a », conclut M. Guay.

Ironie du sort, une rencontre avait lieu le jour où le jeune homme de 18 ans est décédé.

Accidents répertoriés à cet endroit

2013

Deux dossiers répertoriés

22 août 2014

Blessés légers

11 février 2015

Dommages matériels

3 septembre 2015

Dommages matériels

8 décembre 2015

Collision dommages matériels

14 février 2016

Blessés légers

20 juin 2018

Blessés légers

5 juillet 2018

Dommages matériels

25 juillet 2018

Dommages matériels

24 octobre 2018

Dommages matériels

11 novembre 2018

Blessés légers

24 mai 2019

Blessés légers

23 avril 2019

Décès

22 août 2019

Décès

Source : Ville de Mirabel