Bebe Rexha a dû s'affamer pour satisfaire ses producteurs

Bebe Rexha a été encouragée à s'affamer avant le tournage d'un clip pour paraître plus mince. C'est ce qu'affirme celle qui est devenue une des plus ferventes militantes dans le combat contre la grossophobie.

La chanteuse a révélé dans la revue Cosmopolitan qu'elle avait déjà été confrontée à des responsables de l'industrie du disque qui lui avaient conseillé de perdre du poids.

«Quand j'ai signé mon premier contrat, la compagnie de production m'a dit “Es-tu prête à entrer en mode préparation?”. Ils voulaient que je perde 20 livres. À l'époque, j'étais déjà menue, je faisais 130 livres. Ça m'a détruite. J'avais froid tout le temps. J'étais obligée de m'affamer avant le tournage d'un clip», a-t-elle expliqué.

Dans l'entretien, la chanteuse mentionne même une directrice artistique qui lui a fait comprendre qu'elle ne perdait pas de poids assez vite. «Elle était face à moi, à table, et me disait “Tu ne perds pas assez de poids”. Mais je ne mangeais déjà que de la salade», se souvient Bebe Rexha.

Aujourd'hui, elle est contente de faire une taille 40 et ne fait plus attention aux commentaires sur son poids. «Je me fous de ce que pensent les gens de mon poids. Ce qui compte, c'est ce que j'en pense moi. À tous les gens qui tweetent à propos de mon poids et veulent juste me voir réagir, vous n'aurez rien. La haine que vous générez, liée à votre manque de confiance en vous, ne vous va pas bien», avait-elle tweeté en juin dernier.

Bebe Rexha avait aussi fait une virulente sortie en janvier sur les réseaux sociaux pour dénoncer des designers qui ont refusé de confectionner une robe pour elle en vue du gala des Grammys, car parce qu’ils la trouvaient «trop grosse».