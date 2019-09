Chasser l'ouragan grâce au «pouvoir de l'esprit»? L'idée d'une candidate à la Maison-Blanche

L'improbable candidate démocrate à la Maison-Blanche et auteure à succès Marianne Williamson a suggéré mercredi que le «pouvoir de l'esprit» pourrait repousser l'ouragan Dorian qui a déjà ravagé l'archipel des Bahamas et menace les États-Unis, dans un tweet plus tard effacé.

«Les Bahamas, la Floride, la Géorgie, les Carolines... Prions pour eux tous. Que des millions d'entre nous voient Dorian se détourner des côtes n'est pas une idée de cinglés; c'est employer de façon créative le pouvoir de l'esprit», a tweeté cette auteure appréciée d'Oprah Winfrey.

Puis elle a appelé à «deux minutes de prière, visualisation, méditation pour ceux qui sont sur la trajectoire de la tempête».

La candidate à la primaire démocrate a plus tard effacé ce tweet, mais des internautes en ont fait une capture d'écran qui circulait mercredi.

Outrée, Marianne Williamson a d'ailleurs répondu à l'un d'eux sur Twitter, Yashar Ali, qui collabore avec plusieurs médias américains.

«Puisque je ne suis ni folle, ni irresponsable, ni dangereuse, j'apprécierais de pouvoir répondre à cette caricature», a-t-elle écrit.

Marianne Williamson n'a laissé qu'un tweet plus bref concernant Dorian, qui appelle à prier pour les habitants menacés dans le sud-est des États-Unis ou déjà frappés par l'ouragan dans les Bahamas: «Que la paix de Dieu puisse être avec eux et leurs coeurs réconfortés pendant qu'ils subissent la tempête».

La semaine dernière, Donald Trump avait démenti avoir suggéré de lâcher des bombes nucléaires sur les ouragans avant qu'ils ne touchent les États-Unis, qualifiant l'information publiée par le site internet Axios de «ridicule».

Figure excentrique plafonnant à moins de 1% des sondages pour l'investiture démocrate, Marianne Williamson, 67 ans, est parvenue, à coups d'envolées passionnées à se faire mieux connaître du grand public lors de performances remarquées pendant les premiers débats démocrates.

Son premier livre, «Un retour à l'amour», sorti en 1992 et alors promu par Oprah Winfrey, était devenu un véritable best-seller, le cinquième ouvrage le plus vendu cette année-là aux États-Unis, selon son auteure.

Marianne Williamson a publié douze autres ouvrages.

Au moins sept personnes sont mortes dans les Bahamas après le passage de Dorian, selon un bilan provisoire dont les autorités craignaient mercredi qu'il ne soit beaucoup plus lourd. Il se déplace actuellement parallèlement à la côte nord-est de la Floride, selon les météorologues.