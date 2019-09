Des intersections plus sécuritaires pour des écoliers de Montréal

Des mesures d’apaisement de la circulation à Montréal seront mises en place autour de sept écoles de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, ainsi qu’à onze intersections.

Ces changements visent à faciliter et sécuriser les déplacements des cyclistes et des piétons, ainsi que la traversée des rues près des écoles.

Parmi les mesures qui seront appliquées, on compte l’ajout de saillies de trottoir, l’amélioration du marquage des symboles sur le sol ou encore l’ajout de zones tampons pour réduire le risque d’emportiérage.

De tels aménagements seront réalisés autour des écoles Bedford, Saint-Raymond, Les Enfants-du-Monde, Simonne-Monet, Du Petit-Chapiteau, des Nations et à l’Académie Beth Rivkah, ainsi que sur des intersections environnantes. Ils seront mis en place graduellement jusqu’en 2020.

C’est une subvention de 1,3 million $ accordée par le ministère des Transports du Québec qui a permis la mise en place de ces mesures d’apaisement.

En 2018, l’arrondissement avait déjà réduit la limite de vitesse à 30 km/h sur toutes les rues résidentielles et à 40 km/h sur ses rues artérielles. Un peu plus de 70 dos d’âne et 35 afficheurs radars ont aussi été ajoutés sur le territoire.