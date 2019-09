Deux agents correctionnels arrêtés à Rimouski

Deux agents correctionnels qui travaillaient à la prison de Rimouski ont été arrêtés au cours de la fin de semaine et font maintenant face à des accusations en lien avec du trafic de stupéfiants.

Marc-Antoine Demers, 26 ans, et Pierre-Yves Albert, 30 ans, tous deux établis dans la région de Rimouski, font face à des accusations de possession de méthamphétamines dans le but d’en faire le trafic. À cela s’ajoute une accusation de possession d’une arme prohibée – un poing américain – pour Marc-Antoine Demers.

L’enquête de la Sûreté du Québec a débuté il y a quelques jours à la suite de la réception d’une information. Les policiers ont mené des perquisitions et ont arrêté les deux agents correctionnels alors qu’ils se préparaient à amorcer leur journée de travail à la prison samedi dernier. Des stupéfiants ont notamment été trouvés aux domiciles des deux hommes, souligne le porte-parole de la Sûreté du Québec Claude Doiron.

Les policiers ont saisi près de 135 comprimés de méthamphétamines ainsi que du cannabis. Les deux agents ont été relevés de leurs fonctions durant les procédures. L’un des deux coaccusés a été remis en liberté, l’autre comparaîtra jeudi au palais de justice de Rimouski.

Pour des raisons de sécurité et vu la fonction des accusés, on refuse de dévoiler à quelle prison les agents ont été incarcérés, mais on confirme que des mesures spéciales ont été prises pour assurer leur sécurité.