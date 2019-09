Greta Thunberg, «mentalement instable»: Maxime Bernier se rétracte

1/ J’ai reçu plusieurs critiques à la suite d’un tweet où je mentionnais les problèmes de santé mentale de Greta Thunberg qu’elle-même et sa mère ont mis sur la place publique. Mon but n’était aucunement de dénigrer Greta ou quiconque souffre de telles conditions.

2/ Au contraire, elle est une jeune femme courageuse qui a su surmonter ses problèmes et qui mérite notre admiration pour cela. Je voulais plutôt montrer que le choix de groupes influents et des médias d’en faire une porte-parole de l’alarmisme climatique n’est pas innocent.

4/ L’appel de Greta à «paniquer» et à transformer radicalement la société sans autre débat, parce que nous n’avons plus de temps avant d’éviter une catastrophe, est particulièrement dangereux, surtout pour les jeunes d’ici et d’ailleurs qu’elle influence.

5/ Je vais continuer de critiquer et de m’opposer à cette vision alarmiste et aux politiques désastreuses qui l’accompagnent, qu’elles viennent de Greta, Trudeau, McKenna, May, ou qui que ce soit. Et à offrir plutôt une vision réaliste fondée sur la confiance en l’avenir.