Rendre obligatoire la francisation des immigrants? C’est l’une des préconisations du rapport Samson qui pourrait être mise en place par le gouvernement Legault.

Et c’est une mesure qui a divisé les analystes de ««La Joute».

«Ça me semble aller de soi. Si on va en Norvège, on va se faire servir en norvégien, si on va en Allemagne, c’est en allemand. Il faut respecter la langue de la société d’accueil», a fait savoir Mathieu Bock-Côté.

«Si tout de suite on envoie le message aux immigrants qu’ils ont le choix entre le français et l’anglais, ils ne sont pas plus fous que d’autres (...) Pour moi, cette mesure-là, c’est le bon sens.»

«Que l’on veuille s’assurer de la francisation des immigrants, ça va de soi, il va de la pérennité de notre langue (...) Mais quand les gens arrivent, est-ce qu’on peut se montrer un minimum accueillant et rendre les gens confortables?», lui a répondu Jonathan Trudeau.

Voyez leurs échanges dans la vidéo ci-dessus.