«Il faut voir le cancer comme une maladie chronique» - Dr. Richard Béliveau

Un Canadien sur deux développera un cancer au cours de sa vie. Bien que cette statistique puisse inquiéter, un tout nouveau rapport de la Société canadienne du cancer révèle un portrait global relativement positif, considérant les avancées technologiques des dernières années.

«Le pronostic de survie est très différent d’un cancer à l’autre. Quand on regarde par exemple les cancers de la thyroïde ou du testicule par exemple, on parle d’un taux de survie de plus de 95%, versus le pancréas, à 8% et le poumon, à 19%», explique le Dr. Béliveau.

Le Fonds mondial de recherche sur le cancer (FMRC) a compilé plus de 300 000 études qui ont révélé en ordre d’importance les facteurs qui peuvent prévenir le développement d’un cancer, soit ne pas fumer, être aussi mince que possible ou avoir un indice de masse corporelle (IMC) qui se situe entre 19 et 23, faire de l’exercice et finalement, manger beaucoup de végétaux.

Dr. Béliveau a également mentionné que le laboratoire de recherche de la Chaire en prévention et traitement du cancer aura 3 nouveaux médicaments en essai clinique dès l’année prochaine, soulignant au passage les avancées technologiques non négligeables dans le domaine.

Donnée intéressante: 8% d’amélioration globale de survie en 5 ans que dans les années 90