Le passage du dossier de la francisation du ministère de la Culture vers le ministère de l’Immigration est un «signal clair» que Nathalie Roy est «en sursis» selon nos jouteurs.

«Elle est déçue, mais je pense qu’elle est contente encore d’avoir un ministère. Ce qui se disait, c’est qu’elle perdrait son ministère au premier remaniement. C’est un sérieux avertissement, elle est sous surveillance», a expliqué Antoine Robitaille.

«Il va falloir qu’elle livre et qu’elle dise plus que "oui on va agir" et qu’il y ait des résultats concrets.»

«Sur sa performance, c’est là que j’ai vu une ministre qui est toujours en réaction aux événements : sur la préservation du patrimoine, sur la crise des médias, sur le français. Il y a un signal clair qu’elle est en sursis», a ajouté Emmanuelle Latraverse.

Cette dernière a précisé qu’elle ne voulait cependant pas entrer dans les «débats de personnalité».

«Ça m’agace sérieusement ce genre de débat parce que c’est toujours contre les femmes. Ce sont toujours elles qui sont difficiles, trop de chefs de cabinet, trop ceci... On a tendance à leur faire des procès de personnalité plus facilement que les hommes.»