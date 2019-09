«La Voix Expérience»: faire durer le plaisir

Le succès de «La Voix» ne se dément pas. Les cotes d’écoute de l’hiver dernier en ont fait foi, comme l’affluence aux récentes préauditions à Montréal et Québec. Avec le spectacle «La Voix Expérience», on fait durer un plaisir qui ne semble jamais s’estomper, peu importe la saison.

«La Voix Expérience» vient de s’installer au Théâtre St-Denis, à Montréal, et les réactions d’un parterre diablement enthousiaste, mercredi, étaient sans équivoque : les plus récentes étoiles de «La Voix» ne brillent que depuis quelques mois, mais elles ont véritablement trouvé leur place dans le cœur du public.

Les familles venues festoyer avec les nouvelles idoles se sont fréquemment levées pour danser, chanter, se déhancher, et n’ont ménagé aucun applaudissement. Bref, la communion et la magie de «La Voix» ont opéré, une fois de plus.

Les chanteurs se sont donné la réplique au segment de bienvenue (un collage de chansons intemporelles, allant de «Beautiful Day», de U2, à «La danse du smatte», de Daniel Lavoie), conclu par une pluie de confettis colorés. Puis, les tableaux se sont enchaînés à la manière des grands galas de variétés du genre, alliant interprétations en groupe ou en solo.

Geneviève Jodoin émeut sur «Tenir debout», Jordan Lévesque et Jacques Comeau déploient leur arsenal country sur «Tennessee Whiskey» et «Always On My Mind», Rafaëlle Roy est saluée comme une reine à la fin de «Et je t’aime encore», Vincent Chouinard pianote sa version de «Tu m’aimes-tu», Rick Pagano se frotte à «Smells Like Teen Spirit», Mélissa Ouimet en impose sur «Cryin’»... Un véritable feu roulant articulé autour de l’immense fauteuil rouge emblématique qui trône, majestueux, au milieu du décor.

Au retour de l’entracte, Yama Laurent, simplement en ouvrant la bouche pour propulser une vibrante «Let It Be» en duo avec Geneviève Jodoin, rappelle pourquoi le Québec l’a couronnée gagnante de «La Voix» en 2018. Quel coffre et quelle intensité! Le mariage des timbres des deux jeunes femmes était splendide, et la chanson, formidablement bien choisie.

Plus tard, le «grand frère» de la bande, le coach Marc Dupré, vient rejoindre ses collègues pour un joyeux enchaînement de ses plus grands tubes, dont «Une raison d’exister» et «Nous sommes les mêmes».

Concept

Avec «La Voix Expérience», on souhaitait faire vivre pleinement aux gens le concept de «La Voix», comme s’ils y étaient.

Ainsi, les spectateurs qui pénètrent dans le Théâtre St-Denis se voient attribuer une étiquette avec un numéro (comme aux auditions à l’aveugle), certains se font flanquer un micro sous le nez pour démontrer leur «talent» et on tente parfois de recréer l’ambiance d’un plateau de télévision avec des voix hors champ qui communiquent entre elles, comme des techniciens s’enverraient des directives en coulisse.

Si on doit saluer la volonté d’innovation des artisans de «La Voix Expérience», ces artifices ne sont pas nécessaires. Les frissons que nous procurent «La Voix» et les souvenirs légués par l’émission sont suffisamment puissants pour survivre au passage du petit écran à la scène sans lourde logistique.

«La Voix Expérience» tient l’affiche du Théâtre St-Denis jusqu’au dimanche 8 septembre.