L'enseigne Archambault reprend sa place d'origine

L’enseigne Archambault, symbole important du patrimoine urbain montréalais, va reprendre sa place sur la façade de l'immeuble appartenant à Québecor, où elle a trôné pendant près de 90 ans, à l'angle des rues Sainte-Catherine Est et Berri, à Montréal.

Dans un communiqué, Québecor a précisé que l'installation se fera au courant de la journée mercredi.

«L'enseigne Archambault est bien sûr un élément architectural incontournable de la ville, mais également le symbole d'un fleuron québécois fondé il y a plus de 120 ans. Nous sommes donc heureux de devenir propriétaires de ce panneau emblématique et d'en assurer la préservation afin qu'elle puisse continuer de briller au coin des rues Sainte-Catherine et Berri», a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

De son côté, la mairesse de Montréal, Valérie Plante a indiqué que revoir l’enseigne de nouveau accrochée au cœur de l’arrondissement de Ville-Marie est une excellente nouvelle pour la préservation du patrimoine montréalais.

«Depuis l'an dernier, lorsqu'elle avait été décrochée, l'ensemble des équipes de l'arrondissement de Ville-Marie et nos partenaires cherchaient des solutions pour que les Montréalais et Montréalaises puissent retrouver ce pan de notre histoire collective. Je suis très heureuse que nous puissions aujourd'hui dire mission accomplie», a-t-elle ajouté.