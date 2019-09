Mort du photographe de mode Peter Lindbergh

Le photographe de mode Peter Lindbergh, connu pour ses clichés en noir et blanc très cinématographiques de stars et de mannequins célèbres, est décédé mardi à l'âge de 74 ans, a annoncé mercredi sa famille à l'AFP.

De nationalité allemande, Lindbergh, né en 1944 à Leszno en Pologne, a collaboré avec de nombreuses revues de mode (Vogue, Vanity Fair, Harper's Bazaar, The New Yorker...) et a participé à un grand nombre de publicités ainsi qu'au fameux calendrier Pirelli, faisant de ses clichés des images iconiques du monde de la mode.

«Considéré comme un pionnier dans son art, il a su redéfinir la photographie de mode contemporaine et ses standards de beauté en sublimant les femmes de tout âge», souligne le communiqué, sans donner plus de précisions sur le lieu ou les circonstances de son décès.

Encore actif et présent sur les réseaux sociaux, le photographe venait de participer au numéro de Vogue UK du mois de septembre, avec la duchesse de Sussex comme rédactrice en chef.

Pour l'occasion, celui qui aimait photographier les femmes sans fards, dans des mises en scène souvent expressionnistes, avait immortalisé l'actrice Salma Hayek, la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern ou encore la jeune activiste suédoise Greta Thunberg.

Ses portraits en noir et blanc, sur fond de paysages industriels, étaient devenus la marque de fabrique du photographe qui avait contribué à l'éclosion du phénomène des super-modèles dans les années 90 en photographiant Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer ou Kate Moss.

C'est en 1988 que Peter Lindbergh avait fait décoller les carrières d'une nouvelle génération de mannequins, avec une image les représentant toutes en chemise blanche sur la plage de Malibu, aux États-Unis.

La famille de Peter Lindbergh avait fui la Pologne alors qu'il était bébé pour s'installer à Duisbourg, dans l'ouest industriel de l'Allemagne.

Passionné de sculpture et par le cinéma allemand de l'entre-deux-guerres , il a étudié à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin, avant de rejoindre le magazine Stern comme photographe qui collaborait à l'époque avec des grands noms comme Helmut Newton et Guy Bourdin. Il s'installe à Paris dans les années 1970.

Il laisse derrière lui son épouse Petra, sa première épouse Astrid, quatre fils: Benjamin, Jérémy, Simon, Joseph, et sept petits-enfants», souligne le communiqué.