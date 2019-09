Pas de pénurie de main-d’œuvre à St-Tite

En pleine période de pénurie de main-d’œuvre, certaines petites municipalités comme St-Tite, connue pour son festival western, tirent très bien leur épingle du jeu.

Le Festival accueille au-delà de 650 000 personnes annuellement, ce qui force la ville d’à peine 4000 habitants à recruter bon nombre d’employés temporaires pendant la tenue du festival.

Ce qui pourrait paraitre comme un tour de force ne l’est toutefois pas, puisque l’organisation n’a pas eu de difficulté à recruter les 300 employés qui forment l’équipe pendant la durée du festival, s’ajoutant aux 24 employés permanents.

Chez les commerces environnants, les bars et les restaurants doivent même refuser des candidatures.

«Du côté des serveuses et des barmans, on refuse des dizaines de personnes chaque année. Du côté de la cuisine, on lance des appels et on trouve assez rapidement», explique Laurent Beaulieu, propriétaire du Steakhouse «Le 500».

Le Festival Western de St-Tite se déroulera du 6 au 15 septembre prochains.

-Avec les informations de Patricia Hélie