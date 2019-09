Scarlett Johansson ne croit pas aux allégations d’abus sexuels portées contre Woody Allen

L’actrice Scarlett Johansson a déclaré ne pas croire aux allégations d’abus sexuels qui pèsent contre Woody Allen.

Dans une entrevue accordée au Hollywood Reporter, la célèbre actrice a affirmé «qu’elle travaillerait avec lui à tout moment.»

«Je vois Woody dès que j’en ai la chance et on a eu beaucoup de conversations à ce sujet. J’ai été très directe avec lui et c’est réciproque. Il maintient son innocence et je le crois.», martèle Johansson.

L’actrice a travaillé avec le cinéaste à trois reprises, soit en 2005 dans «Match Point», en 2006 dans «Scoop» et en 2008 dans «Vicky Cristina Barcelona».

La carrière d’Allen a été parsemée de controverses et plus particulièrement à l’aube du mouvement #MeToo, alors que de vieilles allégations d’abus sexuels envers sa fille Dylan Farrow ont refait surface. Woody Allen a toujours nié ces allégations.

Bon nombre d’acteurs de renom ont été encouragés à condamner Allen à la suite des allégations de Farrow, notamment Johansson, Cate Blanchett et Colin Firth, alors que des acteurs tels que Timothée Chalamet et Rebecca Hall ont été encouragés à faire don de leur salaire pour le prochain film d’Allen, «A Rainy Day in New York.»