Une usine de nourriture pour animaux s’implantera à Drummondville

Une usine de nourriture pour chiens et chats devrait voir le jour au début de l’année 2021 à Drummondville, dans le Centre-du-Québec, ce qui devrait créer une cinquantaine d’emplois dans la région d’ici les cinq prochaines années, selon les promoteurs du projet.

L’usine Jupiter sera exploitée par le Groupe Inovo, qui se spécialise dans la production de moulée et d’engrais naturels, en partenariat avec le Groupe Legault, qui possède la chaîne pour animaux Mondou.

«Jupiter entend se positionner comme une référence dans les domaines de la science et de la technologie alimentaire. Nous avons décidé de mettre notre vision et nos forces en commun dans le projet Jupiter pour mettre de l’avant le respect des normes de qualité et de sécurité alimentaires les plus strictes de l’industrie», a mentionné Jean-Philippe Désilets, directeur chez Groupe Inovo et Jules Legault, copropriétaire du Groupe Legault, par communiqué.

Pour ce projet, estimé à près de 45 millions $, les deux entreprises peuvent également compter sur un prêt de 2 millions $ accordé par Développement économique Canada. Investissement Québec et le Mouvement Desjardins contribuent également financièrement à Jupiter.

«Ce projet, conçu par des entrepreneurs passionnés, fera rayonner le Québec sur les marchés internationaux quant à l’approvisionnement d’aliments de très haute qualité pour animaux de compagnie», a mentionné Sylvain Morel, vice-président chez Desjardins pour les marchés agricole et agroalimentaire, par communiqué, mercredi.

Le Groupe Inovo et le Groupe Legault visent en effet le marché américain avec cette nouvelle usine, dont l’emplacement, le parc industriel de Drummondville, a d’ailleurs été stratégiquement choisi pour sa proximité avec la frontière avec les États-Unis.

La construction de Jupiter a débuté en juillet et devrait s’achever dans un peu plus d’un an.