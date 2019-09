Cinq microbrasseries conviviales à découvrir à Montréal

Montréal est une destination de choix pour les amateurs de bières qui souhaitent s’offrir une bonne pinte bien fraîche. Ici, les microbrasseries sont nombreuses et plus inventives les unes que les autres.

Puisqu’il n’y a rien de mieux que de siroter une bonne bière un après-midi d’automne, voici cinq microbrasseries à découvrir à Montréal.

1. MaBrasserie

Avec ses 32 bières, son salon de dégustation et ses tables à pique-nique à l’extérieur, on peut dire que MaBrasserie est la parfaite microbrasserie de quartier. Vous pourrez y boire une panoplie de bières délicieuses et manger une petite bouchée sans trop de fla-flas. Si vous avez des enfants, notez qu’ils sont les bienvenus! MaBrasserie est une belle adresse à visiter en famille ou entre amis.

2300, rue Holt

2. Messorem Bracitorium

Situé dans Pointe-Saint-Charles, Messorem Bracitorium est un tout nouveau joueur dans le domaine de la bière à Montréal. Depuis son ouverture en juin dernier, l’établissement ne cesse de gagner en popularité et il n’est pas rare que ses bières en canettes soient toutes vendues avant midi durant les week-ends. Pas de panique, vous pourrez tout de même déguster les produits confortablement installé sur la terrasse au décor industriel.

2233, rue Pitt

3. Station Ho.st

Pour ses flammekueches et ses délicieuses bières, la Station Ho.st est un arrêt incontournable. Établi depuis 2006 sur la rue Ontario Est, le petit établissement se fait un devoir d’offrir des bières de qualité dans une ambiance chaleureuse. Des brunchs y sont aussi organisés le dimanche.

1494, rue Ontario Est

4. Isle de Garde

Situé dans La Petite-Patrie, le bar Isle de Garde est sans aucun doute l’une des adresses les plus courues du coin. Le bar offre ses propres bières, mais aussi quelques sélections de bières provenant des quatre coins de la province. C’est un bel endroit où s’offrir une soirée à deux ou entre amis.

1039, rue Beaubien Est

5. Pub Pit Caribou

Fondée en 2007 à L’Anse-à-Beaufils en Gaspésie, Pit Caribou est un incontournable du paysage brassicole québécois. Une succursale de Pit Caribou a d’ailleurs ouvert ses portes sur la rue Rachel il y a quelques années déjà et sa popularité ne s’essouffle pas. Il n’y a rien comme de la bonne bière gaspésienne pour décompresser après une grosse journée.

351, rue Rachel Est