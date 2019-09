Les révélations de notre Bureau d’enquête sur les agissements d’une policière de la Sûreté du Québec (SQ) dans l’enquête sur le député Guy Ouellette et sur la démission du chef par intérim font se demander à nos jouteurs si le gouvernement a agi de façon adéquate.

«Il manque un petit peu de leadership auprès du gouvernement pour la question de la police», a fait savoir Caroline St-Hilaire.

«Comment on peut relever de ses fonctions un chef de police pendant six mois sans personne ne pose de questions? On entend plus parler de rien. M. Lafrenière est parti et on n’a pas trouvé encore de remplaçant à l’UPAC.»

«On se demande vraiment si l’envergure de la tâche est respectée par le premier ministre lorsque vient le temps de doter avec les ressources nécessaires pour cette importante mission», a dit de son côté Thomas Mulcair.

«Je n’ai pas l’impression qu’en ce moment on est en train de prendre ça assez au sérieux. C’est grave que des procès tombent jour après jour et qu’on n’ait pas les ressources.»

Voyez le reste de leurs analyses dans la vidéo ci-dessus.