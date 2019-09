«Complètement fou». C’est ainsi que les analystes de «La Joute» ont qualifié les récents rebondissements dans les différentes enquêtes visant l’UPAC et la SQ.

«Jusqu’à maintenant, le processus d’enquête a créé plus de suspicions. Je suis sûr qu’un nouveau directeur serait nommé, il enquêterait sur celui qui a ordonné l’enquête dans l’enquête. C’est complètement fou», a lancé Stéphane Bédard.

«Churchill disait de la Russie que c’était un mystère dans une énigme caché dans un mystère et une énigme. J’ai l’impression qu’on pourrait dire ça de la police québécoise en ce moment. On cherche et à chaque fois qu’on croit jeter un peu de lumière, on tombe plus profondément dans l’ombre», a ajouté Mathieu Bock-Côté.

Les deux se sont entendus pour dire que le gouvernement devait maintenant agir dans ces dossiers.

«Il est évident que le politique doit agir. Comment? Ils devront le déterminer rapidement», a dit Stéphane Bédard.