La campagne «Non à la loi 21» est lancée

La campagne de mobilisation «Non à la loi 21» a été officiellement lancée jeudi dans une église protestante de Montréal en présence de plusieurs acteurs qui estiment que cette loi n'a pas de raison d’être.

Les organisateurs ont invité les gens à porter des symboles religieux et le macaron «Non à la loi 21» en soutien aux personnes qui sont visées par cette loi. Ils ont expliqué que des rassemblements sont prévus un peu partout au Québec, le 6 octobre, afin de faire entente leur mécontentement.

Environ 10 000 macarons de couleur blanche ont été distribués depuis le début septembre en signe de protestation. L'organisme désire en remettre 50 000 d'ici la fin du mois.

Pour plusieurs des personnes présentes, la Loi sur la laïcité de l'État (projet de loi 21) va à l’encontre de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies, la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.

Appel à l'humanité

«Il faut comprendre l'extrême précarité dans laquelle on vient de placer ces personnes-là», a dit Violaine Cousineau, commissaire indépendante à la Commission scolaire de Montréal (CSDM), faisant référence aux aspirants enseignants qui portent des signes religieux. «Il y a du monde qui a besoin de gagner leur vie et qui ne peut en parler», a-t-elle déploré.

Mme Cousineau n'a toutefois pas été en mesure d'obtenir des chiffres de la CSDM sur le nombre d'employés qui devront se conformer à la nouvelle loi, qui stipule que les enseignants embauchés après le 27 mars dernier ne pourront pas porter de signes religieux à l'école.

La CSDM a indiqué par courriel qu'un seul employé engagé après le 28 mars a reçu une lettre dans laquelle il lui est rappelé les dispositions de la loi 21.

«C'est tellement inacceptable, je ne pense pas qu'au gouvernement, on réalise les conséquences. Si on les réalise, c'est qu'on est inhumain d'accepter ce qui est en train de se passer [au Québec]», a confié Violaine Cousineau, commissaire du district de Saint-Henri – Petite-Bourgogne – Pointe-Saint-Charles à la CSDM, à sa sortie de l'Église unie Saint-James où avait lieu le lancement de la campagne.

«Inacceptable»

Le député libéral fédéral de Pierrefond—Dollard, Frank Baylis, était présent pour inviter les gens qui sont contre cette loi à porter un macaron, comme lui, pour exprimer leur désaccord.

«Qu'est-ce qui est arrivé de si terrible pour devoir briser ces trois chartes? s'est questionné le député. C'est inacceptable de simplement bloquer quelqu'un d'avoir un emploi parce qu'il porte un signe religieux.»

Le cabinet du premier ministre Justin Trudeau n'a pas voulu commenter l'intervention du député libéral fédéral.